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NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙 - 浅品红/浅品红/黑

NikeCourt Slam

Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙

23% 折让
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NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。


  • 显示颜色： 浅品红/浅品红/黑
  • 款式： IV5711-503

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NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。

其他细节

  • 弹性腰部设计，塑就舒适贴合感
  • 内置短裤的两侧口袋便于快速存放日常基本物品

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。短裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅品红/浅品红/黑
  • 款式： IV5711-503

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