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NikeCourt Slam
Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙
23% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。
- 显示颜色： 浅品红/浅品红/黑
- 款式： IV5711-503
NikeCourt Slam
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NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。
其他细节
- 弹性腰部设计，塑就舒适贴合感
- 内置短裤的两侧口袋便于快速存放日常基本物品
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。短裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅品红/浅品红/黑
- 款式： IV5711-503
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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