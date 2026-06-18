NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干背心采用提花条纹设计，搭配罗纹衣领和袖窿，打造精致外观，助你从容应对历史悠久的顶级网球赛事。采用富有弹性的导湿速干面料，搭配紧身版型设计，背部采用镂空拼接设计，助你保持干爽。配色 100 为网球运动员郑钦文同款。

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