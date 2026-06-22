第 1 张图片，共 5 张图片
NikeCourt Slam
Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙采用高腰设计，可导湿速干，助你在比赛中挑战自我。从澳大利亚海岸线和冲浪文化的韵律中汲取灵感，采用撞色设计，打造复古外观，助你随时准备好迎接下一盘比赛。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/宝石蓝/白色
- 款式： II3234-736
NikeCourt Slam
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙采用高腰设计，可导湿速干，助你在比赛中挑战自我。从澳大利亚海岸线和冲浪文化的韵律中汲取灵感，采用撞色设计，打造复古外观，助你随时准备好迎接下一盘比赛。
产品细节
- 内置弹性短裤搭配侧边口袋
- 面料/紧身裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠檬黄/宝石蓝/白色
- 款式： II3234-736
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。