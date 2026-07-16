NikeCourt Slam Dri-FIT 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子速干网球连衣裙采用提花条纹面料，结合褶裥细节，打造精致外观，助你从容应对历史悠久的顶级网球赛事。采用富有弹性的导湿速干面料，搭配修身版型设计，饰有罗纹衣领和袖口。配色 100 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。

NikeCourt Slam Dri-FIT 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子速干网球连衣裙采用提花条纹面料，结合褶裥细节，打造精致外观，助你从容应对历史悠久的顶级网球赛事。采用富有弹性的导湿速干面料，搭配修身版型设计，饰有罗纹衣领和袖口。配色 100 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。

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