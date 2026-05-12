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NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心
11% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心采用精制针织面料，修身版型搭配导湿速干技术，助力我们的精英运动员在比赛时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 明绿/黑
- 款式： IB1053-307
NikeCourt Slam
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NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干背心采用精制针织面料，修身版型搭配导湿速干技术，助力我们的精英运动员在比赛时保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后身垂坠式下摆设计，提供出色包覆
- 翻折缝线下摆，塑就舒适简约的外观
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 柔韧罗纹衣领
- 修身版型
- 可机洗
- 显示颜色： 明绿/黑
- 款式： IB1053-307
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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