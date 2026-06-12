草地球场，网球赛场的起点，至今依然经典。NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干网球翻领T恤采用四向弹性针织面料，结合革新的导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在传统草地球场上发挥出上佳水平。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

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