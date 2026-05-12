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NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤 - 石英藏红花色/草皮橙/白色

NikeCourt

Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤

20% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤搭载导湿速干技术，堪称烈日炎炎、热浪滚滚时的理想之选。专为我们的精英网球运动员打造，轻盈四向弹性面料，助你在排行榜上不断攀升。配色 368 及 389 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。


  • 显示颜色： 石英藏红花色/草皮橙/白色
  • 款式： IB1021-389

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NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤搭载导湿速干技术，堪称烈日炎炎、热浪滚滚时的理想之选。专为我们的精英网球运动员打造，轻盈四向弹性面料，助你在排行榜上不断攀升。配色 368 及 389 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 袖子专为发球而设计，让双肩自如畅动，助你在发球时全力以赴
  • 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果
  • 翻折缝线下摆，简约利落，助你心无旁骛

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 石英藏红花色/草皮橙/白色
  • 款式： IB1021-389

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