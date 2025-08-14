 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球短袖上衣 - 白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 男子速干网球短袖上衣

20% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球短袖上衣采用弹性面料结合修身版型，塑就出众透气性，令你减少黏腻感。Dri-FIT ADV 技术，在连续对打中帮助保持干爽舒适。配色100为卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ6945-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性针织面料，轻盈透气
  • 肩部接缝经匠心排布，助你自如挥拍
  • 加长后身下摆，提升包覆效果

产品细节

  • NikeCourt 梭织贴片
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

