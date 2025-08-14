NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球短袖上衣
20% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球短袖上衣采用弹性面料结合修身版型，塑就出众透气性，令你减少黏腻感。Dri-FIT ADV 技术，在连续对打中帮助保持干爽舒适。配色100为卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ6945-100
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性针织面料，轻盈透气
- 肩部接缝经匠心排布，助你自如挥拍
- 加长后身下摆，提升包覆效果
产品细节
- NikeCourt 梭织贴片
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
