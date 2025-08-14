NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球背心
¥549
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球背心采用复古罗纹装饰，焕新演绎功能性 Slam 背心。精制针织面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，助你在赛点时刻畅享干爽专注。
- 显示颜色： 俏皮粉
- 款式： HM6725-675
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，塑就利落外观，有助自如畅动
产品细节
- 罗纹衣领与袖窿
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
