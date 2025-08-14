 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 网球冠军同款男子速干上衣 - 浅深红/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 网球冠军同款男子速干上衣

32% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣采用修身版型，助你心无旁骛，发挥上佳表现。四向弹性面料质感轻盈，有助导湿速干。无扣式衣领结合精心设计的肩部结构，助你舒适畅动；加长后身下摆，提供出色包覆效果，令你自如无拘。配色110为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。


  • 显示颜色： 浅深红/白色
  • 款式： FZ6935-696

NikeCourt Slam

32% 折让

舒适体验，掌控球场

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

畅动自如

四向弹性面料质感轻盈，减少身体黏腻感。肩部接缝经匠心排布，助你自如挥拍。

其他细节

  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 顺滑接缝线条设计，有助减少摩擦引起的不适
  • 革新领口，富有弹性

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

