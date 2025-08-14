NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 网球冠军同款男子速干上衣
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣采用修身版型，助你心无旁骛，发挥上佳表现。四向弹性面料质感轻盈，有助导湿速干。无扣式衣领结合精心设计的肩部结构，助你舒适畅动；加长后身下摆，提供出色包覆效果，令你自如无拘。配色110为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。
- 显示颜色： 暗队红/白色
- 款式： FZ6935-619
舒适体验，掌控球场
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
畅动自如
四向弹性面料质感轻盈，减少身体黏腻感。肩部接缝经匠心排布，助你自如挥拍。
其他细节
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 顺滑接缝线条设计，有助减少摩擦引起的不适
- 革新领口，富有弹性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
