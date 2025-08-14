NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣采用修身版型，助你心无旁骛，发挥上佳表现。四向弹性面料质感轻盈，有助导湿速干。无扣式衣领结合精心设计的肩部结构，助你舒适畅动；加长后身下摆，提供出色包覆效果，令你自如无拘。配色110为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

