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NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋 - 浅清透蓝/大学蓝/浅军械蓝

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa

纳达尔男子硬地球场网球鞋

17% 折让

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此配色当前无货

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/大学蓝/浅军械蓝
  • 款式： DD1579-402

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa

17% 折让

舒适耐穿

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。

拉斐尔风采

鞋舌饰有经典的拉斐尔专属公牛标志，搭配后跟 “RAFA” 字样，彰显挚爱球员风采。

非凡耐穿

采用数据导向性设计，在关键部位结合柔韧耐穿材料。外底橡胶向上延伸至前足内侧，提供出色耐穿性。

出色支撑感

独特系带系统包覆足部，在运动时提供有力支撑。部分鞋眼采用覆面设计，在运动中提供出色耐穿性。

回弹缓震

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹的迈步体验。

其他细节

  • 侧边采用硬挺框架设计，在侧向运动中营造出众稳定感
  • 鞋舌搭配略带弹性的板带，带来出色贴合感
  • 专为硬地球场地面用途打造

产品细节

  • 可拆卸鞋垫
  • 显示颜色： 浅清透蓝/大学蓝/浅军械蓝
  • 款式： DD1579-402

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