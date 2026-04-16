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NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa
纳达尔男子硬地球场网球鞋
17% 折让
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此配色当前无货
NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。
- 显示颜色： 浅清透蓝/大学蓝/浅军械蓝
- 款式： DD1579-402
NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa
17% 折让
舒适耐穿
NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。
拉斐尔风采
鞋舌饰有经典的拉斐尔专属公牛标志，搭配后跟 “RAFA” 字样，彰显挚爱球员风采。
非凡耐穿
采用数据导向性设计，在关键部位结合柔韧耐穿材料。外底橡胶向上延伸至前足内侧，提供出色耐穿性。
出色支撑感
独特系带系统包覆足部，在运动时提供有力支撑。部分鞋眼采用覆面设计，在运动中提供出色耐穿性。
回弹缓震
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹的迈步体验。
其他细节
- 侧边采用硬挺框架设计，在侧向运动中营造出众稳定感
- 鞋舌搭配略带弹性的板带，带来出色贴合感
- 专为硬地球场地面用途打造
产品细节
- 可拆卸鞋垫
- 显示颜色： 浅清透蓝/大学蓝/浅军械蓝
- 款式： DD1579-402
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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