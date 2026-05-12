NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。

鞋舌饰有经典的拉斐尔专属公牛标志，搭配后跟 “RAFA” 字样，彰显挚爱球员风采。

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋采用匠心设计，在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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