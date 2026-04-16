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NikeGrip Studio 女子速干训练浅口袜（1 双） - 珊瑚红/深队红/白色/黑

NikeGrip Studio

女子速干训练浅口袜（1 双）

¥99
珊瑚红/深队红/白色/黑
黑/煤黑/煤黑

NikeGrip Studio 女子速干训练浅口袜（1 双）在前足采用加厚设计，提供舒适感受；袜跟开口设计，令后跟直接接触健身工作室中的不同地面，带来“协调”训练体验。


  • 显示颜色： 珊瑚红/深队红/白色/黑
  • 款式： SK0113-897

NikeGrip Studio

¥99

透气足面和开口袜跟，室内训练佳选

NikeGrip Studio 女子速干训练浅口袜（1 双）在前足采用加厚设计，提供舒适感受；袜跟开口设计，令后跟直接接触健身工作室中的不同地面，带来“协调”训练体验。

其他细节

  • 袜跟开口设计，在健身房以外的室内训练中为你带来出众的自然脚感
  • 足底搭配 NikeGrip 纱线，提供可驾驭多种地面的抓地力和稳定性
  • 足面采用疏松针织设计，透气出众
  • 前足采用加厚设计，为你打造出色的训练体验

产品细节

  • 脚面主体：锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珊瑚红/深队红/白色/黑
  • 款式： SK0113-897

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