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NikeGrip Studio
女子速干训练浅口袜（1 双）
¥99
NikeGrip Studio 女子速干训练浅口袜（1 双）在前足采用加厚设计，提供舒适感受；袜跟开口设计，令后跟直接接触健身工作室中的不同地面，带来“协调”训练体验。
- 显示颜色： 珊瑚红/深队红/白色/黑
- 款式： SK0113-897
NikeGrip Studio
¥99
透气足面和开口袜跟，室内训练佳选
NikeGrip Studio 女子速干训练浅口袜（1 双）在前足采用加厚设计，提供舒适感受；袜跟开口设计，令后跟直接接触健身工作室中的不同地面，带来“协调”训练体验。
其他细节
- 袜跟开口设计，在健身房以外的室内训练中为你带来出众的自然脚感
- 足底搭配 NikeGrip 纱线，提供可驾驭多种地面的抓地力和稳定性
- 足面采用疏松针织设计，透气出众
- 前足采用加厚设计，为你打造出色的训练体验
产品细节
- 脚面主体：锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 珊瑚红/深队红/白色/黑
- 款式： SK0113-897
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。