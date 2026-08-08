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NikeLab
男子反光夹克
¥999
售罄：
此配色当前无货
常备单品，焕新升级。NikeLab 男子反光夹克融合你挚爱的经典外观和整版反光网格设计，在光线照射下闪耀夺目。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0311-010
NikeLab
¥999
常备单品，反光设计
常备单品，焕新升级。NikeLab 男子反光夹克融合你挚爱的经典外观和整版反光网格设计，在光线照射下闪耀夺目。
耀眼柔滑
梭织面料搭配网眼布里料，塑就柔软顺滑触感。该款夹克采用整版网格图案，在光线照射下呈现反光效果。
方便储物
拉链口袋一袋两用，既可舒适双手又可收纳小物件。
其他细节
- 全长拉链开襟设计，可自由调节包覆效果
- 弹性袖口和下摆
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 反光细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 锦纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0311-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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