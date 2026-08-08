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NikeLab 男子反光夹克 - 黑

NikeLab

男子反光夹克

¥999

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常备单品，焕新升级。NikeLab 男子反光夹克融合你挚爱的经典外观和整版反光网格设计，在光线照射下闪耀夺目。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA0311-010

NikeLab

¥999

常备单品，反光设计

常备单品，焕新升级。NikeLab 男子反光夹克融合你挚爱的经典外观和整版反光网格设计，在光线照射下闪耀夺目。

耀眼柔滑

梭织面料搭配网眼布里料，塑就柔软顺滑触感。该款夹克采用整版网格图案，在光线照射下呈现反光效果。

方便储物

拉链口袋一袋两用，既可舒适双手又可收纳小物件。

其他细节

  • 全长拉链开襟设计，可自由调节包覆效果
  • 弹性袖口和下摆

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 反光细节
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DA0311-010

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