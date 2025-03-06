NK Air Zoom Pegasus 36 HKNE 女子跑步鞋强势回归，鞋面采用网眼布细节设计，为特定高热区域营造出色透气性。窄版后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，结合飞线设计，在高速运动时提供舒适贴合感。

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