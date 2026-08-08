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NOCTA 运动帽 - 多色

NOCTA

运动帽

¥229

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此款 NOCTA 运动帽柔软非凡，采用低帽冠设计结合梭织面料，提供妥帖包覆效果。背面松紧绳搭配可调节栓扣，可供自由调节贴合度。整版图案设计，塑就协调造型，同时彰显醒目风范。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： FD5465-902

NOCTA

¥229

此款 NOCTA 运动帽柔软非凡，采用低帽冠设计结合梭织面料，提供妥帖包覆效果。背面松紧绳搭配可调节栓扣，可供自由调节贴合度。整版图案设计，塑就协调造型，同时彰显醒目风范。

其他细节

  • 不易撕裂梭织面料，轻盈耐用
  • 隐藏式透气开口设计，促进空气自然流通，营造清爽舒适体验

产品细节

  • NOCTA 品牌松紧绳
  • 金属栓扣设计
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维。里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 手洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： FD5465-902

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