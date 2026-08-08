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NOCTA
运动帽
¥229
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此配色当前无货
此款 NOCTA 运动帽柔软非凡，采用低帽冠设计结合梭织面料，提供妥帖包覆效果。背面松紧绳搭配可调节栓扣，可供自由调节贴合度。整版图案设计，塑就协调造型，同时彰显醒目风范。
- 显示颜色： 多色
- 款式： FD5465-902
NOCTA
¥229
此款 NOCTA 运动帽柔软非凡，采用低帽冠设计结合梭织面料，提供妥帖包覆效果。背面松紧绳搭配可调节栓扣，可供自由调节贴合度。整版图案设计，塑就协调造型，同时彰显醒目风范。
其他细节
- 不易撕裂梭织面料，轻盈耐用
- 隐藏式透气开口设计，促进空气自然流通，营造清爽舒适体验
产品细节
- NOCTA 品牌松紧绳
- 金属栓扣设计
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维。里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 手洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： FD5465-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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