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NOCTA
运动帽
¥249
售罄：
此配色当前无货
NOCTA 系列秉承革新的设计理念，焕新演绎经典之作。NOCTA 运动帽兼具优质版型和出众质感，采用可调式固定带，打造专属包覆效果。焕新演绎日常基本单品。
- 显示颜色： 黑/金属铬色
- 款式： DC9879-010
NOCTA
¥249
出众设计，理想单品
NOCTA 系列秉承革新的设计理念，焕新演绎经典之作。NOCTA 运动帽兼具优质版型和出众质感，采用可调式固定带，打造专属包覆效果。焕新演绎日常基本单品。
NOCTA 回归
新发布的 NOCTA 沿袭一系列基本元素，结合随型贴合的功能性基础风格，同时融入创新技术。
其他细节
- 可调式固定带，打造专属贴合效果
- 帽檐和帽顶融入反光镶嵌设计
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。前片里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 不可洗涤
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/金属铬色
- 款式： DC9879-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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