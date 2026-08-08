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NOCTA 运动帽 - 黑/金属铬色

NOCTA

运动帽

¥249

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此配色当前无货

NOCTA 系列秉承革新的设计理念，焕新演绎经典之作。NOCTA 运动帽兼具优质版型和出众质感，采用可调式固定带，打造专属包覆效果。焕新演绎日常基本单品。


  • 显示颜色： 黑/金属铬色
  • 款式： DC9879-010

NOCTA

¥249

出众设计，理想单品

NOCTA 系列秉承革新的设计理念，焕新演绎经典之作。NOCTA 运动帽兼具优质版型和出众质感，采用可调式固定带，打造专属包覆效果。焕新演绎日常基本单品。

NOCTA 回归

新发布的 NOCTA 沿袭一系列基本元素，结合随型贴合的功能性基础风格，同时融入创新技术。

其他细节

  • 可调式固定带，打造专属贴合效果
  • 帽檐和帽顶融入反光镶嵌设计

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。前片里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 不可洗涤
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/金属铬色
  • 款式： DC9879-010

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