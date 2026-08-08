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NOCTA Dri-FIT 篮球头带（1 条） - 黑/白色

NOCTA

Dri-FIT 篮球头带（1 条）

¥199

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NOCTA 为你带来 NOCTA Dri-FIT 篮球头带（1 条）。搭载导湿速干技术，帮助保持凉爽，助力鏖战。匠心图案为造型注入全新篮球活力。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DO8853-010

NOCTA

¥199

NOCTA 为你带来 NOCTA Dri-FIT 篮球头带（1 条）。搭载导湿速干技术，帮助保持凉爽，助力鏖战。匠心图案为造型注入全新篮球活力。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 材料弹性十足，塑就出色的贴合度

产品细节

  • 材质：锦纶/二烯类弹性纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DO8853-010

NOCTA

这款篮球风格单品源自 NOCTA 系列，彰显运动风范和出众性能，致敬运动员的好胜天性和球队竞争精神。

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