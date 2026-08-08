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NOCTA
Dri-FIT 篮球头带（1 条）
¥199
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此配色当前无货
NOCTA 为你带来 NOCTA Dri-FIT 篮球头带（1 条）。搭载导湿速干技术，帮助保持凉爽，助力鏖战。匠心图案为造型注入全新篮球活力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DO8853-010
NOCTA
¥199
NOCTA 为你带来 NOCTA Dri-FIT 篮球头带（1 条）。搭载导湿速干技术，帮助保持凉爽，助力鏖战。匠心图案为造型注入全新篮球活力。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 材料弹性十足，塑就出色的贴合度
产品细节
- 材质：锦纶/二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DO8853-010
NOCTA
这款篮球风格单品源自 NOCTA 系列，彰显运动风范和出众性能，致敬运动员的好胜天性和球队竞争精神。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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