Nike Novice Boot (GS)

大童运动童鞋

¥649

Nike Novice Boot (GS) 大童运动童鞋，助你有效应对不良天气。内里质感柔软，温暖舒适；外侧拒水设计，令双足保持干爽。耐穿设计，有效应对不良天气，宽敞开口，易于穿脱。

  • 显示颜色： 浅蓝/空间蓝/白色/凝视粉
  • 款式： AV8337-400

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