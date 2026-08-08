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Nike NSRL Shield Phenom
男子跑步手套（1 副）
¥659
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此配色当前无货
Nike 运动研究实验室 (NSRL) 运用革新技术，助力跑者畅跑不停步。Nike NSRL Shield Phenom 男子跑步手套（1 副）采用导湿速干技术，在不良天气中，营造干爽舒适的包覆效果。抓附设计与触摸屏兼容，让你轻松使用手机。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DD9515-082
Nike NSRL Shield Phenom
¥659
助力畅跑
Nike 运动研究实验室 (NSRL) 运用革新技术，助力跑者畅跑不停步。Nike NSRL Shield Phenom 男子跑步手套（1 副）采用导湿速干技术，在不良天气中，营造干爽舒适的包覆效果。抓附设计与触摸屏兼容，让你轻松使用手机。
探索 x 性能
NSRL 将科技融入运动员体验，把各个数据点转化为出众性能优势，从而设计出众运动装备，助你在训练中保持出色状态。
导湿速干，助力畅跑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双手保持干爽舒适。
兼容触屏，轻松畅行
硅胶抓附图案与触摸屏兼容，无需取下手套即可轻松使用手机。
其他细节
- 手套夹扣设计，易于收纳
- 融入反光元素
产品细节
- 反光图案
- 手掌：77% 聚酯纤维/10% 氨纶/8% 锦纶/5% 聚氨酯。底部：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。其他：78% 聚酯纤维/12% 氨纶/7% 锦纶/3% 聚甲醛。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DD9515-082
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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