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Nike NSRL Shield Phenom 男子跑步手套（1 副） - 黑/黑/银

Nike NSRL Shield Phenom

男子跑步手套（1 副）

¥659

售罄：

此配色当前无货

Nike 运动研究实验室 (NSRL) 运用革新技术，助力跑者畅跑不停步。Nike NSRL Shield Phenom 男子跑步手套（1 副）采用导湿速干技术，在不良天气中，营造干爽舒适的包覆效果。抓附设计与触摸屏兼容，让你轻松使用手机。


  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DD9515-082

Nike NSRL Shield Phenom

¥659

助力畅跑

Nike 运动研究实验室 (NSRL) 运用革新技术，助力跑者畅跑不停步。Nike NSRL Shield Phenom 男子跑步手套（1 副）采用导湿速干技术，在不良天气中，营造干爽舒适的包覆效果。抓附设计与触摸屏兼容，让你轻松使用手机。

探索 x 性能

NSRL 将科技融入运动员体验，把各个数据点转化为出众性能优势，从而设计出众运动装备，助你在训练中保持出色状态。

导湿速干，助力畅跑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双手保持干爽舒适。

兼容触屏，轻松畅行

硅胶抓附图案与触摸屏兼容，无需取下手套即可轻松使用手机。

其他细节

  • 手套夹扣设计，易于收纳
  • 融入反光元素

产品细节

  • 反光图案
  • 手掌：77% 聚酯纤维/10% 氨纶/8% 锦纶/5% 聚氨酯。底部：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。其他：78% 聚酯纤维/12% 氨纶/7% 锦纶/3% 聚甲醛。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DD9515-082

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