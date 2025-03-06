Nike 运动研究实验室 (NSRL) 运用革新技术，助力跑者畅跑不停步。Nike 团队已对 Nike NSRL Wool 男子长袖圆领上衣进行测试，羊毛混纺面料在寒冷天气中可助你保持温暖。高热区域匠心排布透气网眼设计，赋予关键部位透气感受。该单品为运动员量身打造，旨在助力成就个人佳绩。

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