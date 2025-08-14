Nike Offcourt
女子柔软舒适拖鞋
43% 折让
Nike Offcourt 女子柔软舒适拖鞋采用柔软的 Revive 泡绵，助你休闲放松，营造非凡舒适感受。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。采用灵感源自于 Air Force 1 的外底圆形支点设计，固定带饰有立体字样，以休闲风格向传统篮球运动致敬。
- 显示颜色： 帆白/帆白/海玻璃色
- 款式： BQ4632-111
舒适不凡，出众功能
Nike Offcourt 女子柔软舒适拖鞋采用柔软的 Revive 泡绵，助你休闲放松，营造非凡舒适感受。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。采用灵感源自于 Air Force 1 的外底圆形支点设计，固定带饰有立体字样，以休闲风格向传统篮球运动致敬。
出众质感
流线型鞋床贴合双足，Revive 泡绵为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验。
舒适体验
柔软固定带设计，令脚背倍感舒适。
为灵活而生
深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受。
非凡抓地力
流线型鞋头营造出色抓地力和支撑力，同心圆外底纹路缔造可驾驭多种地面的出众抓地力。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
