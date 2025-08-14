Nike Offcourt 女子柔软舒适拖鞋采用柔软的 Revive 泡绵，助你休闲放松，营造非凡舒适感受。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。采用灵感源自于 Air Force 1 的外底圆形支点设计，固定带饰有立体字样，以休闲风格向传统篮球运动致敬。

