 
Nike Offcourt 女子柔软舒适拖鞋 - 帆白/帆白/海玻璃色

Nike Offcourt

女子柔软舒适拖鞋

43% 折让

Nike Offcourt 女子柔软舒适拖鞋采用柔软的 Revive 泡绵，助你休闲放松，营造非凡舒适感受。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。采用灵感源自于 Air Force 1 的外底圆形支点设计，固定带饰有立体字样，以休闲风格向传统篮球运动致敬。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/海玻璃色
  • 款式： BQ4632-111

舒适不凡，出众功能

出众质感

流线型鞋床贴合双足，Revive 泡绵为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验。

舒适体验

柔软固定带设计，令脚背倍感舒适。

为灵活而生

深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受。

非凡抓地力

流线型鞋头营造出色抓地力和支撑力，同心圆外底纹路缔造可驾驭多种地面的出众抓地力。

产品细节

