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Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋 - 山峰白/柔黄/微绿/雾橙

Nike Offcourt Adjust

女子拖鞋

10% 折让

Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。足底双层泡棉搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。还等什么呢？悠享惬意时光吧。


  • 显示颜色： 山峰白/柔黄/微绿/雾橙
  • 款式： IR8251-187

Nike Offcourt Adjust

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Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。足底双层泡棉搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。还等什么呢？悠享惬意时光吧。

其他细节

  • 契合足形的鞋床妥帖贴合双足，双密度泡棉为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验
  • 深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受
  • 魔术贴粘扣设计，可调节固定带松紧度

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/柔黄/微绿/雾橙
  • 款式： IR8251-187

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