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Nike Offcourt Adjust
女子拖鞋
10% 折让
Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。足底双层泡棉搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。还等什么呢？悠享惬意时光吧。
- 显示颜色： 山峰白/柔黄/微绿/雾橙
- 款式： IR8251-187
Nike Offcourt Adjust
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Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。足底双层泡棉搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。还等什么呢？悠享惬意时光吧。
其他细节
- 契合足形的鞋床妥帖贴合双足，双密度泡棉为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验
- 深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受
- 魔术贴粘扣设计，可调节固定带松紧度
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/柔黄/微绿/雾橙
- 款式： IR8251-187
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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