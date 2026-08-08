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Nike Offline 3.0
男子运动鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Offline 3.0 男子运动鞋，静心感受世界。鞋垫融入匠心纹路设计，帮助身心放松，重焕活力。加垫鞋面，结合绗缝材料，缔造柔软透气体验。中底饰有波浪形纹路，借鉴自平静的水流。我们坚信，无为至尚，舒适为王。
- 显示颜色： 尘光子色/麻黄/月亮化石灰/藤黄
- 款式： DJ5226-002
Nike Offline 3.0
¥699
舒适休闲，个性潮范
穿上 Nike Offline 3.0 男子运动鞋，静心感受世界。鞋垫融入匠心纹路设计，帮助身心放松，重焕活力。加垫鞋面，结合绗缝材料，缔造柔软透气体验。中底饰有波浪形纹路，借鉴自平静的水流。我们坚信，无为至尚，舒适为王。
非凡舒适，呵护双足
鞋垫融入匠心纹路设计，塑就平稳舒适的迈步体验。
放松双足
鞋面采用柔软绗缝材料，缔造轻松自在的穿着体验。
新颖设计
灵感取自多种令身心放松的细节设计，柔软泡绵鞋垫，缔造舒适体验。
其他细节
- 织物鞋面搭配纹理设计，带来出众层次感和透气性
- 橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性，助你畅享舒适
- 趣味细节，让你懂得适时休息也未尝不可
产品细节
- 显示颜色： 尘光子色/麻黄/月亮化石灰/藤黄
- 款式： DJ5226-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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