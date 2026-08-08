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Nike Offline 3.0 男子运动鞋 - 尘光子色/麻黄/月亮化石灰/藤黄

Nike Offline 3.0

男子运动鞋

¥699

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穿上 Nike Offline 3.0 男子运动鞋，静心感受世界。鞋垫融入匠心纹路设计，帮助身心放松，重焕活力。加垫鞋面，结合绗缝材料，缔造柔软透气体验。中底饰有波浪形纹路，借鉴自平静的水流。我们坚信，无为至尚，舒适为王。


  • 显示颜色： 尘光子色/麻黄/月亮化石灰/藤黄
  • 款式： DJ5226-002

Nike Offline 3.0

¥699

舒适休闲，个性潮范

穿上 Nike Offline 3.0 男子运动鞋，静心感受世界。鞋垫融入匠心纹路设计，帮助身心放松，重焕活力。加垫鞋面，结合绗缝材料，缔造柔软透气体验。中底饰有波浪形纹路，借鉴自平静的水流。我们坚信，无为至尚，舒适为王。

非凡舒适，呵护双足

鞋垫融入匠心纹路设计，塑就平稳舒适的迈步体验。

放松双足

鞋面采用柔软绗缝材料，缔造轻松自在的穿着体验。

新颖设计

灵感取自多种令身心放松的细节设计，柔软泡绵鞋垫，缔造舒适体验。

其他细节

  • 织物鞋面搭配纹理设计，带来出众层次感和透气性
  • 橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性，助你畅享舒适
  • 趣味细节，让你懂得适时休息也未尝不可

产品细节

  • 显示颜色： 尘光子色/麻黄/月亮化石灰/藤黄
  • 款式： DJ5226-002

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