Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 大童综合运动鞋轻盈耐穿，缔造舒适运动体验。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。系上鞋带，畅享你挚爱的多种活动：跳绳、羽毛球、篮球、自行车或体育互动游戏等。

后跟和前足部位采用匠心设计。采用柔软泡绵，令双足贴近地面，让运动自由无拘。

