自由畅玩，尽情想象。Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 幼童综合运动鞋，助力小宝贝畅快趣动。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。鞋款经久耐穿，可轻松驾驭多种室内球场地面；质感轻盈，缔造舒适畅玩体验。

