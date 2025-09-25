Nike One 女子速干高腰九分紧身裤采用百搭匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。弹性针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。高腰设计适合搭配你挚爱的短款上衣，打造出众的全身行头，令你畅享舒适感受，洋溢自信风采。

Nike One 系列包含紧身裤和短裤，可供选择，助你随心切换风格，轻松驾驭不同运动。经典配色，可搭配 Nike One 上衣和运动内衣，打造全身造型。

不透明面料结合高腰设计，为臀部提供出众包覆效果，助你轻松驾驭大幅度弯腰和伸展动作。减少接缝设计，塑就顺滑贴合感，凸显迷人曲线。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。