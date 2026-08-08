女子紧身裤

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表 (XXS - XXL)
尺码XXSXSSMLXLXXL
腰围（英寸）21.25 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.5
臀围（英寸）30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 50
尺码表 (0X—4X)
尺码0X1X2X3X4X
腰围（英寸）40 - 4343 - 45.545.5 - 4949 - 5353 - 57
臀围（英寸）48 - 5151 - 5454 - 5757 - 6161 - 65
国际尺码换算
尺码XXSXSSMLXLXXL
美码00 - 24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 22
英码24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 2224 - 26
欧码3032 - 3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 54
法码3234 - 3638 - 4042 - 4446 - 4850 - 5254 - 56
意码3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 5456 - 58
韩国尺码 (KR)60657075808590

测量方法

  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

更多尺码信息

  • 短版尺码（163 厘米及以下）：内接缝和裤裆比常规版分别短 5 厘米和 1 厘米。
  • 长版尺码（173—183 厘米）：内接缝和裤裆比常规版分别长 5 厘米和 1.5 厘米。
  • 长版和短版尺码仅限特定款式。 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。 各款下装的内接缝细节请见对应的产品页面。

长度

腰型

多元尺码，贴合各种身型

无论身型如何，每个人都可以乐享运动。 而找到理想的贴合度，对保持运动的动力至关重要。 秉持这一理念，我们重新设计了 Nike 紧身裤，打造出贴合各种身型的尺码。 我们致力于提供丰富的尺码选择，同时确保时尚型格丝毫不减。

平时穿着加大码，而且喜欢运动？ 为了满足你的特别需求，我们利用顾客反馈改进了紧身裤的贴合度。 想要更多尺码？ Nike 贴心奉上短版和长版尺码供你选择，助力解锁个性化贴合感受。

女子紧身裤尺码表

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