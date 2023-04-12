|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|腰围（英寸）
|21.25 - 23.5
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|臀围（英寸）
|30.5 - 33
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|身高（英寸）
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
|5'4" - 5'8"
女子紧身裤
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
Nike (M) 孕妈系列的尺码为孕前尺码。
我们目前正在重新设计 Nike 的加大尺码，让运动装备更加多元化。 选购 0X-4X 之间的尺码，请参照下方的尺码表。 若选购的产品只有 1X、2X 和 3X 这三个尺码可供选择，请参照上方尺码表中提供的尺码信息。
|尺码
|0X
|1X
|2X
|3X
|4X
|胸围（英寸）
|44 - 47
|47 - 49.5
|49.5 - 52
|52 - 55
|55 - 58
|腰围（英寸）
|40 - 43
|43 - 45.5
|45.5 - 49
|49 - 53
|53 - 57
|臀围（英寸）
|48 - 51
|51 - 54
|54 - 57
|57 - 61
|61 - 65
测量方法
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
长度
腰型
多元尺码，贴合各种身型
无论身型如何，每个人都可以乐享运动。 而找到理想的贴合度，对保持运动的动力至关重要。 秉持这一理念，我们重新设计了 Nike 紧身裤，打造出贴合各种身型的尺码。 我们致力于提供丰富的尺码选择，同时确保时尚型格丝毫不减。
平时穿着加大码，而且喜欢运动？ 为了满足你的特别需求，我们利用顾客反馈改进了紧身裤的贴合度。 想要更多尺码？ Nike 贴心奉上短款和长款尺码供你选择，助力解锁个性化贴合感受。
- 短版尺码（163 厘米及以下）：内接缝和裤裆比常规版分别短 5 厘米和 1 厘米。 长版尺码（173-183 厘米）：内接缝和裤裆比常规版分别长 5 厘米和 1.5 厘米。
- 长版和短版尺码仅限特定款式。 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。 各款下装的内接缝细节请见对应的产品页面。