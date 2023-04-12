    女子紧身裤

    尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

    Nike (M) 孕妈系列的尺码为孕前尺码。

    尺码表 (XXS - 3X)
    尺码XXSXSSMLXL2XL
    腰围（英寸）21.25 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.5
    臀围（英寸）30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 50
    身高（英寸）5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"5'4" - 5'8"

    我们目前正在重新设计 Nike 的加大尺码，让运动装备更加多元化。 选购 0X-4X 之间的尺码，请参照下方的尺码表。 若选购的产品只有 1X、2X 和 3X 这三个尺码可供选择，请参照上方尺码表中提供的尺码信息。

    尺码表 (0X - 4X)
    尺码0X1X2X3X4X
    胸围（英寸）44 - 4747 - 49.549.5 - 5252 - 5555 - 58
    腰围（英寸）40 - 4343 - 45.545.5 - 4949 - 5353 - 57
    臀围（英寸）48 - 5151 - 5454 - 5757 - 6161 - 65

    测量方法

    • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
    • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

    长度

    腰型

    多元尺码，贴合各种身型

    无论身型如何，每个人都可以乐享运动。 而找到理想的贴合度，对保持运动的动力至关重要。 秉持这一理念，我们重新设计了 Nike 紧身裤，打造出贴合各种身型的尺码。 我们致力于提供丰富的尺码选择，同时确保时尚型格丝毫不减。

    平时穿着加大码，而且喜欢运动？ 为了满足你的特别需求，我们利用顾客反馈改进了紧身裤的贴合度。 想要更多尺码？ Nike 贴心奉上短款和长款尺码供你选择，助力解锁个性化贴合感受。

    • 短版尺码（163 厘米及以下）：内接缝和裤裆比常规版分别短 5 厘米和 1 厘米。 长版尺码（173-183 厘米）：内接缝和裤裆比常规版分别长 5 厘米和 1.5 厘米。
    • 长版和短版尺码仅限特定款式。 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。 各款下装的内接缝细节请见对应的产品页面。