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Nike One 女子速干高腰骑行短裤 - 黑/白色

Nike One

女子速干高腰骑行短裤

¥299

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One 女子速干高腰骑行短裤采用柔软非凡的弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO0582-010

Nike One

¥299

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One 女子速干高腰骑行短裤采用柔软非凡的弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
  • 后腰内侧口袋，可收纳基本物品

产品细节

  • 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO0582-010

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