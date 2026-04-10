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Nike One
女子速干高腰骑行短裤
¥299
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One 女子速干高腰骑行短裤采用柔软非凡的弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO0582-010
Nike One
¥299
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One 女子速干高腰骑行短裤采用柔软非凡的弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
- 后腰内侧口袋，可收纳基本物品
产品细节
- 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO0582-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。