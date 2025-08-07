Nike One
行李包
14% 折让
Nike One 行李包采用匠心设计，应你所需。该行李包采用宽敞主袋和内置口袋，结合侧边拉链口袋和鞋子收纳隔层，打造井然有序的存放空间。
- 显示颜色： 军械深海蓝/铁灰/军械深海蓝
- 款式： HV1197-478
产品细节
- 尺寸：60 x 28 x 28 厘米
- 容积：约 33 升 重量：约 787 克
- 可拆卸肩带
- 隐藏式拉链口袋
- 行李箱套带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
