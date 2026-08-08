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Nike One (M)
7" 孕妈系列女子运动短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤采用百搭设计，助你驾驭不同训练。舒适设计，导湿速干，令身体保持干爽。不透明面料提供出色包覆，令你自信无忧。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DR1646-010
Nike One (M)
¥299
弹性柔软，充沛空间
Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤采用百搭设计，助你驾驭不同训练。舒适设计，导湿速干，令身体保持干爽。不透明面料提供出色包覆，令你自信无忧。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
动起来，也清爽
弹性面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
用心练，变自信
不透明面料通过深蹲动作测试，可提供出众包覆效果。
努力训练，出众包覆
孕期剪裁设计，柔软面料为孕肚带来稳固支撑的舒适包覆感受。弹性设计，适应你的身体变化。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腰头部分：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腰部里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DR1646-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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