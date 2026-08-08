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Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤 - 黑/白色

Nike One (M)

7" 孕妈系列女子运动短裤

¥299

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此配色当前无货

Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤采用百搭设计，助你驾驭不同训练。舒适设计，导湿速干，令身体保持干爽。不透明面料提供出色包覆，令你自信无忧。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DR1646-010

Nike One (M)

¥299

弹性柔软，充沛空间

Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤采用百搭设计，助你驾驭不同训练。舒适设计，导湿速干，令身体保持干爽。不透明面料提供出色包覆，令你自信无忧。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。

动起来，也清爽

弹性面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

用心练，变自信

不透明面料通过深蹲动作测试，可提供出众包覆效果。

努力训练，出众包覆

孕期剪裁设计，柔软面料为孕肚带来稳固支撑的舒适包覆感受。弹性设计，适应你的身体变化。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腰头部分：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腰部里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DR1646-010

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