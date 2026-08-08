Nike One (M) 7" 孕妈系列女子运动短裤采用百搭设计，助你驾驭不同训练。舒适设计，导湿速干，令身体保持干爽。不透明面料提供出色包覆，令你自信无忧。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。

孕期剪裁设计，柔软面料为孕肚带来稳固支撑的舒适包覆感受。弹性设计，适应你的身体变化。

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