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Nike One Classic
Dri-FIT 女子速干短袖上衣
Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。经典版型结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1389-133
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。经典版型结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈顺滑面料具备速干性能，令你保持舒适
产品细节
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1389-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。