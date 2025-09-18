基础佳选紧身裤重磅来袭。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，在不同活动之间轻松切换，成就满足忙碌日常需求的理想之选。柔软弹性面料随行而动，高腰设计营造舒适包覆效果。

基础佳选紧身裤重磅来袭。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，在不同活动之间轻松切换，成就满足忙碌日常需求的理想之选。柔软弹性面料随行而动，高腰设计营造舒适包覆效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。