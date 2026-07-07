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Nike One
Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰裤裙
半身裙外观，短裤舒适感。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰裤裙外层采用轻盈梭织半身裙搭配弹性内置骑行短裤，在运动时提升包覆效果。采用 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IR4952-010
Nike One
半身裙外观，短裤舒适感。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰裤裙外层采用轻盈梭织半身裙搭配弹性内置骑行短裤，在运动时提升包覆效果。采用 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽。
半身裙 + 短裤 = 裤裙
半身裙采用梭织面料，质感顺滑，内置短裤采用柔软弹性面料，可随身体动作自如伸展。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
稳固贴合
弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。紧身裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IR4952-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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