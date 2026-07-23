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Nike One
Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙
12% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙采用运动风设计，兼具出众性能。轻盈梭织半身裙，搭配内置短裤，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IU1418-133
Nike One
12% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙采用运动风设计，兼具出众性能。轻盈梭织半身裙，搭配内置短裤，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤，提供出色包覆效果
产品细节
- 面料/裙子里料：100% 聚酯纤维。腰头部分/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IU1418-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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