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Nike One Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙 - 黑/白色

Nike One

Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙

¥399
黑/白色
帆白/黑
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Nike One Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙采用运动风设计，兼具出众性能。轻盈梭织半身裙，搭配内置短裤，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。泡泡裙摆设计，打造自然蓬松的裙摆轮廓。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IU1418-010

Nike One

¥399

Nike One Dri-FIT 女子速干二合一泡泡边半身裙采用运动风设计，兼具出众性能。轻盈梭织半身裙，搭配内置短裤，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。泡泡裙摆设计，打造自然蓬松的裙摆轮廓。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置短裤，提供出色包覆效果

产品细节

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  • 面料/裙子里料：100% 聚酯纤维。腰头部分/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IU1418-010

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