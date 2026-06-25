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Nike One
Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣
¥349
无论是日常舒适穿着还是低强度训练，Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣都是你的理想之选。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；轻盈柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IV4971-100
Nike One
¥349
无论是日常舒适穿着还是低强度训练，Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣都是你的理想之选。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；轻盈柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
- 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果
产品细节
- 内置弹性胸带
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IV4971-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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