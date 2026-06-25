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Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣 - 白色/黑

Nike One

Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣

¥349
白色/黑
黑/白色
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无论是日常舒适穿着还是低强度训练，Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣都是你的理想之选。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；轻盈柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IV4971-100

Nike One

¥349

无论是日常舒适穿着还是低强度训练，Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣都是你的理想之选。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；轻盈柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
  • 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
  • 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果

产品细节

  • 内置弹性胸带
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IV4971-100

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