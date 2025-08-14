Nike One
Dri-FIT 女子速干宽松短裤（含衬裤）
33% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干宽松短裤（含衬裤）质感轻盈，塑就自如畅动体验。轻盈梭织面料可导湿速干，侧边交叠式裤脚，缔造流畅效果，令你自由无拘。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV3504-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置口袋，可存放小物件
产品细节
- 弹性腰部设计
- 左侧大腿饰有耐克勾标志
- 面料/里裤/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶
- 可机洗
