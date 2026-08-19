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Nike One Dri-FIT 女子速干梭织中腰阔腿长裤 - 英国卡其

Nike One

Dri-FIT 女子速干梭织中腰阔腿长裤

21% 折让

Nike One Dri-FIT 女子速干梭织中腰阔腿长裤，助你轻松应对不同场合。柔软轻盈，富有弹性，宽松版型，带给你舒适的运动体验。


  • 显示颜色： 英国卡其
  • 款式： IW1391-242

Nike One

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈梭织面料导湿速干，可随身体动作灵活伸展

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 英国卡其
  • 款式： IW1391-242

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