 
Nike One Dri-FIT 女子速干背心 - 热情红/队红/鲜亮勃艮第酒红

Nike One

Dri-FIT 女子速干背心

¥399
热情红/队红/鲜亮勃艮第酒红
黑/大学灰/闪电灰

Nike One Dri-FIT 女子速干背心根植于 Nike 经典风范，醒目出众；柔软面料可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 贴合设计结合无罩杯运动内衣，轻松打造出众包覆效果。


  • 显示颜色： 热情红/队红/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： II0427-633

Nike One

¥399

Nike One Dri-FIT 女子速干背心根植于 Nike 经典风范，醒目出众；柔软面料可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 贴合设计结合无罩杯运动内衣，轻松打造出众包覆效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置无罩杯运动内衣，提供出众支撑力和出色包覆效果

产品细节

  • 耐克勾勾标志
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 热情红/队红/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： II0427-633

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。