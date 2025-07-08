 
Nike One Dri-FIT 女子速干连衣裙 - 黑/军械深海蓝/黑

Nike One

Dri-FIT 女子速干连衣裙

34% 折让

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Dri-FIT 女子速干连衣裙采用修身版型结合优质柔软面料，可导湿速干，随身体动作灵活伸展。 内置无罩杯运动内衣和短裤缔造出色包覆效果，助你自信畅动，轻松驾驭多种活动。


  • 显示颜色： 黑/军械深海蓝/黑
  • 款式： HJ2277-010

Nike One

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NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Dri-FIT 女子速干连衣裙采用修身版型结合优质柔软面料，可导湿速干，随身体动作灵活伸展。 内置无罩杯运动内衣和短裤缔造出色包覆效果，助你自信畅动，轻松驾驭多种活动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置短裤配有侧边口袋，可存放大部分型号的手机
  • 包边设计，增添鲜明撞色效果

产品细节

  • 背面中央饰有反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 右侧大腿搭配侧边口袋
  • 内置无罩杯运动内衣
  • 面料/紧身裤/里料拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/军械深海蓝/黑
  • 款式： HJ2277-010

尺寸与尺码

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