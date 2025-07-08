Nike One
Dri-FIT 女子速干连衣裙
34% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Dri-FIT 女子速干连衣裙采用修身版型结合优质柔软面料，可导湿速干，随身体动作灵活伸展。 内置无罩杯运动内衣和短裤缔造出色包覆效果，助你自信畅动，轻松驾驭多种活动。
- 显示颜色： 黑/军械深海蓝/黑
- 款式： HJ2277-010
Nike One
34% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Dri-FIT 女子速干连衣裙采用修身版型结合优质柔软面料，可导湿速干，随身体动作灵活伸展。 内置无罩杯运动内衣和短裤缔造出色包覆效果，助你自信畅动，轻松驾驭多种活动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤配有侧边口袋，可存放大部分型号的手机
- 包边设计，增添鲜明撞色效果
产品细节
- 背面中央饰有反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 右侧大腿搭配侧边口袋
- 内置无罩杯运动内衣
- 面料/紧身裤/里料拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/军械深海蓝/黑
- 款式： HJ2277-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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