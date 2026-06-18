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Nike One Fitted 女子速干背心 - 帆白/黑

Nike One Fitted

女子速干背心

¥349
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NIKE ONE 系列，轻松应对不同场景。这款 Nike One Fitted 女子速干背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时可导湿速干，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IU1420-133

Nike One Fitted

¥349

NIKE ONE 系列，轻松应对不同场景。这款 Nike One Fitted 女子速干背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时可导湿速干，助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽

产品细节

  • 可调节肩带
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IU1420-133

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