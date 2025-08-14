Nike One Fitted
Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣
28% 折让
Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣采用匠心打造，助你从容应对日常挑战。 柔软速干针织面料，帮助保持干爽舒适。 修身版型结合弧形下摆，助你自信驾驭多种活动。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： IF0603-663
产品细节
- 印花 NIKE 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
