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Nike One Fitted
Dri-FIT 大童（女孩）速干背心
10% 折让
想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干背心助你从容应对日常生活场景。弹性针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，具备导湿速干性能，助你保持干爽舒适。采用舒适贴合设计，结合略微裁短下摆，可与挚爱的高腰下装搭配穿着，打造出众全身行头，助你自信驾驭不同活动。
- 显示颜色： 浅蓟紫/白色
- 款式： FZ5598-569
Nike One Fitted
10% 折让
想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干背心助你从容应对日常生活场景。弹性针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，具备导湿速干性能，助你保持干爽舒适。采用舒适贴合设计，结合略微裁短下摆，可与挚爱的高腰下装搭配穿着，打造出众全身行头，助你自信驾驭不同活动。
Nike One Fitted
Nike One，理想单品。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适又时尚有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 领口包边和背面交叉肩带设计，可与 Nike 运动内衣和谐相搭
- 腋下两侧拼接设计，营造畅动空间
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 热转印耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 浅蓟紫/白色
- 款式： FZ5598-569
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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