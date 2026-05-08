想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干背心助你从容应对日常生活场景。弹性针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，具备导湿速干性能，助你保持干爽舒适。采用舒适贴合设计，结合略微裁短下摆，可与挚爱的高腰下装搭配穿着，打造出众全身行头，助你自信驾驭不同活动。

Nike One，理想单品。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适又时尚有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

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