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Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒半长拉链开襟上衣 - 深队红/热恋红

Nike One

Therma-FIT 女子摇粒绒半长拉链开襟上衣

27% 折让

保暖出众，冷天佳选。 Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒半长拉链开襟上衣采用轻盈双面摇粒绒面料，结合保暖技术，令你无惧冷天，畅练不止。


  • 显示颜色： 深队红/热恋红
  • 款式： HV3716-613

Nike One

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保暖出众，冷天佳选。 Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒半长拉链开襟上衣采用轻盈双面摇粒绒面料，结合保暖技术，令你无惧冷天，畅练不止。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 衣袖搭配别致镶边，塑就出众层次感
  • 超宽松版型，便于轻松叠搭

产品细节

  • 胸前饰有耐克勾标志
  • 正面配有大号口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深队红/热恋红
  • 款式： HV3716-613

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    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

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