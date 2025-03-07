Nike Oneonta NN Sandal 女子凉鞋经久耐穿，融入结实底纹，让你自在穿过小径、河流和树林，畅享探险乐趣。 鞋款以 Oneonta 命名，旨在致敬 Nike 家乡俄勒冈州哥伦比亚河附近的雄伟瀑布。 柔软织带系统搭配松紧绳和后跟收紧设计，可供自行调整贴合度。 上脚潮鞋，开启越野之旅。

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