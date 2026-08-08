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Nike OverReact Sandal ISPA
男子凉鞋
¥1,199
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此配色当前无货
当今的城市环境问题错综复杂，需要有完善的解决方案。Nike OverReact Sandal ISPA 男子凉鞋搭载缓震性能出众的中底，塑就舒适体验。鞋面轻盈稳固，堪称温暖天气的理想之选。
- 显示颜色： 黑/闪电灰/暗烟灰/黑
- 款式： CQ2230-001
Nike OverReact Sandal ISPA
¥1,199
出众缓震，温暖天气理想之选
当今的城市环境问题错综复杂，需要有完善的解决方案。Nike OverReact Sandal ISPA 男子凉鞋搭载缓震性能出众的中底，塑就舒适体验。鞋面轻盈稳固，堪称温暖天气的理想之选。
应对挑战
Nike Design Exploration (NDE) 团队通过寻找应对日常挑战的解决方案，不断焕新经典版型。他们致力于打造 ISPA（即兴、整合、保护。适应）系列设计，应对不断演化的世界。单品融入打破常规的细节设计，帮助克服周边环境中的种种困难。
关键部位，泡棉缓震
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡棉打造，铸就灵敏回弹的顺畅迈步体验。我们的设计师利用数据资料匠心打造，为关键部位提供出色缓震性能。
非凡抓地力
外底和中底融入全掌底纹设计，致敬可驾驭多种地面表面的抓地力系统，为户外探险提供强劲抓地力。
分层稳固
鞋面采用相互交织的分层设计，让双足在运动时保持稳固。后跟提拉设计，易于穿脱。
产品细节
- 鞋舌融入 ISPA 细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/闪电灰/暗烟灰/黑
- 款式： CQ2230-001
ISPA 起源
即兴、整合、适应、保护。这是 Nike 革命性 ISPA 项目倡导的前沿理念。精心打造，只为助你应对都市环境中遇到的天气因素、崎岖路况等严峻的阻碍。ISPA 的使命便是为你的日常问题设计理想的解决方案。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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