Nike P-6000
大童复古跑鞋风运动鞋
¥519¥69925% 折让
Nike P-6000 大童运动鞋旨在致敬大自然，鼓励穿着者走进户外。 该运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。 足底搭配柔软泡绵，塑就回弹缓震的迈步体验。 透气织物结合运动风设计，让你赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/帆白/淡象牙白/白色
- 款式： IB8888-111
Nike P-6000
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Nike P-6000 大童运动鞋旨在致敬大自然，鼓励穿着者走进户外。 该运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。 足底搭配柔软泡绵，塑就回弹缓震的迈步体验。 透气织物结合运动风设计，让你赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。
其他细节
- 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
- 织物与合成材质组合鞋面，缔造出众耐穿性和透气性
- 泡绵中底，带来舒适的足底感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
- 显示颜色： 帆白/帆白/淡象牙白/白色
- 款式： IB8888-111
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22
34: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 22.8
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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