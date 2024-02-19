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      Nike P-6000

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      Nike P-6000 女子运动鞋融合 Pegasus 过往版型焕新演绎，采用透气网眼布搭配皮革和合成材质覆面，再现 21 世纪早期鞋款外观。活力配色打造时尚外观和运动美学，结合泡棉缓震配置，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 金属银/橙红/怒火蓝/白色
      • 款式： CT3751-001

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